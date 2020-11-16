Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал локдаун в Бурятии, где на две недели закрыли магазины, торговые центры, точки общепита, бани и бассейны.

«Динамика развития эпидемии в регионах разная. Действительно мы видим, что Бурятии пришлось принять такое решение… Главы регионов сами принимают эти решения, основываясь на информации с земли о том, что происходит», — цитирует ТАСС Пескова.

Согласно указу главы Бурятии Алексея Цыденова, в республике с 16 по 30 ноября приостановлена работа торговых центров, магазинов непродовольственных товаров, точек общепита, фитнес-клубов, бассейнов и бань.

Цыденов объяснил, что это вынужденная мера, для того, чтобы остановить рост количества заражений коронавирусной инфекцией. Он добавил, что ограничения не продлятся больше двух недель.