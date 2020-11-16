Установлен механизм исчезновения марсианской воды

Американские исследователи установили вероятную причину потери воды Марсом. Во время пыльных бурь вода с поверхности планеты поднималась в верхние слои атмосферы, где превращалась в атомарный кислород.

Ученые считают, что данный механизм повлиял на эволюцию климата на красной планете. Так, количество воды в верхних слоях атмосферы изменялось в зависимости от сезона, достигая пика в южное лето, а затем увеличиваясь во время пыльных бурь, пишет Science.

На данный момент считается доказанным, что в древности на Марсе была жидкая вода. Специалисты обнаружили многочисленные свидетельства, указывающие на климатическую катастрофу, которая привела к исчезновению воды на Красной планете.

Согласно современным реконструкциям 4 миллиарда лет назад Марс был теплым и влажным, но превратился в пустынный мир. По одной из версий, это произошло из-за исчезновения магнитного поля планеты.