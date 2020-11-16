Роспотребнадзор ограничил время проверки тестов на COVID-19

Роспотребнадзор выпустил постановление, уточняющее процедуру тестирования населения на коронавирус, документ подписан главным санитарным врачом Анной Поповой. В соответствии с ним максимальный срок выполнения теста не должен превышать 48 часов.

«Срок проведения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», — говорится в документе.

Также внесены изменения в пункт санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавирусной инфекции, который касается обязательной изоляции контактировавших с больными граждан.

Теперь Роспотребнадзор разрешил выписывать контактных лиц с изоляции без проведения теста спустя 14 дней с момента общения с заболевшим. Тестировать на коронавирус их будут только в том случае, если у них выявлены схожие с COVID-19 симптомы.