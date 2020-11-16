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Армейский багги «Тигр» на видео перевернули на 90 градусов

Источник:
"Звезда"
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Фото: © кадр из видео

Программа «Военная приемка» посвятила передачу испытаниям новейшего российского армейского внедорожника «Тигр» — на видео машину перевернули машину на 90 градусов.

Армейский багги «Тигр» был создан для разведывательных и штурмовых подразделений российской армии. Это высокоманевренное транспортное средство, обладающих хорошей проходимостью и огневой мощью.

Журналисты телеканала «Звезда на видео днище машины и ходовую часть с противоминной защитой. Багги «Тигр» — единственный в своем роде автомобиль с абсолютно плоским днищем без выступающих элементов. Благодаря этому он ничем не цепляется, не загребает ни грязь, ни снег.

Дорожный просвет тяжелого багги — 400 миллиметров. У его аналогов, «Чаборза», «Котенка», «Барсика» и «Сармата» — 350, 320 и 230 миллиметров соответственно.

Хорошие скоростные характеристики обеспечиваются дизельным двигателем ЯМЗ-5347-24, мощностью 240 лошадиных сил. Коробка передач — автоматическая. Подвеска — независимая торсионная. Максимальная скорость — 120 километров в час. Запас хода — 1000 километров. Полная масса — восемь тонн. Экипаж — пять военнослужащих.


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