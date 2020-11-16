Комедия «Непосредственно Каха» стала лидером кинопроката

Российская комедия «Непосредственно Каха» показала лучший стар по кассе в прокате, собрав 230 миллионов рублей. Для сравнения, боевик Кристофера Нолана «Довод» собрал в первый уикенд на 40 миллионов меньше.

Главными героями фильма «Непосредственно Каха» стали персонажи одноименного YouTube-шоу. По сюжету полнометражной комедии, Каха влюбляется в прекрасную Софу. Но, чтобы подобраться к ее сердцу, ему нужно на своей «копейке» обогнать новенькую BMW Руслана и забить на дружбу с Серго. Перед героем встает выбор между любовью и дружбой.

«Непосредственно Каха» показал неожиданный результат в первые дни проката. По данным сайта Kinobusiness, картина за четыре дня собрала 230 миллионов рублей. Худший результат из отечественных премьер у фильма «Цой» Алексея Учителя. Не смотря на скандал и раздутый интерес к истории, лента заработала в прокате всего 15 миллионов рублей.