Сотрудники кузбасской колонии устроили драку в пивном магазине

Сотрудники кузбасской исправительной колонии № 37 нахамили продавцу, а ее мужа вывели на улицу и побили — видео с инцидентом распространилось в социальных сетях. ФСИН организовала проверку.

Видео с камеры наблюдения опубликовано в Telegram-канале «Инцидент Кузбасс». Несколько человек в форме покупают пиво, при этом они грубят продавцу. За нее заступается муж, его выводят на улицу. Автор видео утверждает, что мужчину несколько раз ударили по лицу. Этот момент на камеру не попал.

В соцсетях мужчин опознали как начальника ИК-37 и его заместителей по тылу, по оперативной деятельности и по производству.

ГУ ФСИН по Кузбассу назначило служебную проверку, «по результатам которой будет принято решение об ответственности должностных лиц», сообщила пресс-служба ведомства. Аналогичные действия организует СУ СК РФ по региону.