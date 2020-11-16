Мишустин объявил реформу системы управления

Реформа системы управления в России начнется 1 января и займет три месяца, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства подчеркнул, что откладывать реформу больше нельзя.

«Сроки проведения административной реформы неоднократно переносились по разным причинам, в том числе из-за ситуации с коронавирусом. Откладывать реформу больше нельзя», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в режиме видеоконференции.

Председатель правительства напомнил, что качественная настройка системы государственного управления нужна в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина. По его словам, будет создана специальная рабочая группа для проведения реформы.

Мишустин уточнил, что необходимы «не огромный, а рационально сформированный штат компетентных специалистов и четко определенная сфера ответственности каждого органа исполнительной власти».

На первом этапе штат центральных аппаратов федеральных органов власти с 1 января 2021 года должен быть сокращен на 5%, территориальных органов — на 10%. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.

Скорректированные требования также гласят, что заместители руководителей федеральных органов власти теперь должны координировать работу не менее двух департаментов или управлений.

По мнению Мишустина, вся система государственного управления должна соответствовать ожиданиям и запросам людей и решать главную задачу — повышение качества жизни каждого человека за счет роста экономики и социальной сферы.