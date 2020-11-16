Marvel перенесла сериал «Ванда/Вижн» на 2021 год

Первый Marvel-сериал «Ванда/Вижн», снятый для стриминговой платформы Disney+, выйдет в эфир 15 января 2021 года, сообщается в официальном твиттер-аккаунте Marvel Studios.

«Наступает новая эра. Сериал "Ванда/Вижн" выйдет на платформе Disney+ 15 января», – сказано в сообщении.

A new era arrives. Marvel Studios’ @WandaVision, an Original Series, is streaming Jan. 15 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/aejE6DNR35 — Marvel Studios (@MarvelStudios) November 12, 2020

При этом ранее премьера была запланирована на 2020 год без четко обозначенной даты. По данным издания Deadline, премьеру планировали на декабрь, но решили придержать новинку и дождаться, когда закончится трансляция второго сезона сериала «Мандалорец» из вселенной «Звездных войн».

Из кадров и ранее опубликованных материалов известно, что Ванда воссоединится со своим возлюбленным. Это искусственный интеллект Вижн. Они живут в пригороде жизнью кажущейся идеальной, вот только известно, что Вижн погиб еще в «Войне бесконечности».

Соседи начинают интересоваться у пары, чем они занимались раньше, зачем переехали и почему у них нет детей. Ванда и Вижн вспоминают о себе что-то важное и понимают, что мир на самом деле не такой, каким им казался. На опубликованных ранее фото также можно заметить кадры беременной Ванды.