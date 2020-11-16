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Marvel перенесла сериал «Ванда/Вижн» на 2021 год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://vk.com/marvel_dc

Первый Marvel-сериал «Ванда/Вижн», снятый для стриминговой платформы Disney+, выйдет в эфир 15 января 2021 года, сообщается в официальном твиттер-аккаунте Marvel Studios.

«Наступает новая эра. Сериал "Ванда/Вижн" выйдет на платформе Disney+ 15 января», – сказано в сообщении.

При этом ранее премьера была запланирована на 2020 год без четко обозначенной даты. По данным издания Deadline, премьеру планировали на декабрь, но решили придержать новинку и дождаться, когда закончится трансляция второго сезона сериала «Мандалорец» из вселенной «Звездных войн».

Из кадров и ранее опубликованных материалов известно, что Ванда воссоединится со своим возлюбленным. Это искусственный интеллект Вижн. Они живут в пригороде жизнью кажущейся идеальной, вот только известно, что Вижн погиб еще в «Войне бесконечности».

Соседи начинают интересоваться у пары, чем они занимались раньше, зачем переехали и почему у них нет детей. Ванда и Вижн вспоминают о себе что-то важное и понимают, что мир на самом деле не такой, каким им казался. На опубликованных ранее фото также можно заметить кадры беременной Ванды.



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