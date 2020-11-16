Зимующих урагусов сфотографировали в «Шушенском бору»

Первые зимующие урагусы — длиннохвостые снегири заселились в «зимние квартиры» в «Шушенском бору» в Красноярском крае, сообщает пресс-служба нацпарка.

В Перовском лесничестве парка сфотографировали первых урагусов или длиннохвостых снегирей, прибывших на «зимние квартиры». Они держатся небольшими стайками, состоящими из самцов, самок и молодых птиц, и активно кормятся семенами полыни и конопли.

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Пока большая часть пернатых занята трапезой, «дозорные», сидящие на более высоких травах или ветках кустарников, наблюдают за обстановкой и в случае появления опасности спешат предупредить остальных, после чего вся стайка снимается с места. Поэтому сфотографировать их непросто.

Урагусы в Перовском лесничестве — в большинстве случаев не мигрирующие, а оседло живущий вид. Ранее сотрудники парка фотографировали этих птиц в августе во время линьки. Однако для гнездовий они выбирают очень укромные места в непроходимом густом кустарнике вокруг водоемов, где их практически невозможно заметить.

Если в течение лета урагусы ведут очень скрытный образ жизни, то зимой их можно увидеть не только в лесу, но и даже на пустырях в городской среде. Эти птицы приметны яркой розовой грудкой у самцов, широкими белыми полями на темных крыльях, длинными хвостами и мелодичной однообразной песней. Их появление в окрестностях населенных пунктов по народным приметам предвещает скорое установление снежного покрова и похолодание.