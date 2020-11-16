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Рогозин сократил зарплаты менеджменту Роскосмоса на 20%

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что заработные платы менеджерам госкорпорации сократят на 15-20% — бюджет идет на создание нового научно-технического задела.

«Сейчас у нас режим максимальной экономии, урезаны на 15-20 процентов раздутые в прошлые годы зарплаты менеджмента, на сто человек сокращен аппарат госкорпорации и до 15 человек со 100 сокращается аппарат ОРКК (Объединенной ракетно-космической корпорации), — написал Рогозин в комментариях под своим постом в Facebook.

Рогозин подчеркнул, что деньги «в госкорпорации концентрируются исключительно на создании нового научно-технического задела».

РИА Новости со ссылкой на годовой отчет Роскосмоса за 2018 год сообщает, что численность сотрудников аппарата госкорпорации составляет 605 человек.



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