Пашинян взял на себя ответственность за Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал себя ответственным за сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе. Армянский лидер сделал заявление, отвечая на вопросы в ходе онлайн-конференции на своей странице в Facebook.

«Конечно, я понимаю, что главным ответственным за данную ситуацию являюсь я», — сказал Пашинян, уточнив при этом, что в этом вопросе не должно быть разноречий. По его словам, он понимает факт того, что он должен предстать перед судом армянского народа.

Однако Пашинян сказал, что не собирается подавать в отставку, несмотря на происходящее в стране и на территории Нагорного Карабаха. «В моей повестке лишь один вопрос — обеспечение стабильности в стране. Другого вопроса в моей повестке нет», — добавил он.

Пашинян в ночь на 10 ноября подписал с президентами Азербайждана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным соглашение о прекращении огня и боевых действий в Нагорном Карабахе.

Согласно документу Азербайджану переходит часть территории Нагорного Карабаха, в том числе стратегически важный для республики город Шуши. Соглашение также предусматривает ввод российских миротворцев.

Сразу после подписания документа в Ереване начались протесты и беспорядки. Их участники призвали Пашиняна уйти в отставку, а спецслужбы обвинили одного из лидеров оппозиции в попытке организовать покушение на премьера.