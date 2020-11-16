Фитнес-клубы попросили Травникова прекратить «прессинг»

Федеральная Ассоциация операторов фитнес-индустрии обратилась к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой прекратить прессинг в виде проверок санитарных требований, сообщается в письме на имя главы региона.

«Фитнес в Новосибирске открылся в последнюю очередь, он был закрыт дольше, чем в любом другом регионе – более пяти месяцев — на выходе из кризиса вместо поддержки получает прессинг со стороны надзорных органов и медиа», — говорится в сообщении. Фитнес-индустрия просит снизить количество проверок.

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По данным ассоциации, после длительного закрытия в области не смогли продолжить работу почти 30% фитнес-клубов и сопутствующих объектов, для выполнения рекомендаций Роспотребнадзора клубы вынуждены увеличить расходную часть на 35-40%, при этом посещаемость остается на уровне 60-65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Власти в свою очередь, наоборот увеличивают количество ограничений и чаще проводят проверки масочного режима в транспорте, общепите и в других местах. С понедельника в Новосибирской области закрыли кинотеатры и фуд-корты в ТЦ.

В регионе ежедневно заражаются коронавирусом около 170 человек, умирает 4-6 человек. Всего с начала пандемии с инфекцией столкнулись более 20 тысяч новосибирцев.