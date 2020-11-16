Власти Забайкалья запретили торговым центрам раздавать Wi-Fi

Торговые центры в Забайкалье ограничат доступ посетителей к бесплатному Wi-Fi, а подростки не смогут посещать ТЦ без родителей. Это сделали, чтобы сократить время пребывания людей в помещениях, сообщила пресс-служба краевого правительства.

Власти Забайкалья ввели новые правила работы торговых центров, чтобы снизить количество одновременно находящихся в них людей, ограничить их контакты и избежать рисков распространения коронавируса. Собственникам торговых центров, торговых комплексов и рынков предписано:

Ограничить доступ к сетям Wi-Fi.

Следить, чтобы в детских игровых комнатах находилось не более одного человека на четыре квадратных метра.

Запретить детям в возрасте до 14 лет находиться в помещениях ТЦ без сопровождения родителей.

Точенные ограничения на работу предприятий и другие запреты действуют во всех регионах Сибири. Так, Бурятия ввела частичный локдаун, запретив работу ТЦ и общепита. В Новосибирской области закрылись до конца декабря фудкорты и кинотеатры в торговых центрах.