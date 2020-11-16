НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Власти Забайкалья запретили торговым центрам раздавать Wi-Fi

Источник:
Sibnet.ru
197 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Торговые центры в Забайкалье ограничат доступ посетителей к бесплатному Wi-Fi, а подростки не смогут посещать ТЦ без родителей. Это сделали, чтобы сократить время пребывания людей в помещениях, сообщила пресс-служба краевого правительства.

Власти Забайкалья ввели новые правила работы торговых центров, чтобы снизить количество одновременно находящихся в них людей, ограничить их контакты и избежать рисков распространения коронавируса. Собственникам торговых центров, торговых комплексов и рынков предписано:

  • Ограничить доступ к сетям Wi-Fi.
  • Следить, чтобы в детских игровых комнатах находилось не более одного человека на четыре квадратных метра.
  • Запретить детям в возрасте до 14 лет находиться в помещениях ТЦ без сопровождения родителей.

Точенные ограничения на работу предприятий и другие запреты действуют во всех регионах Сибири. Так, Бурятия ввела частичный локдаун, запретив работу ТЦ и общепита. В Новосибирской области закрылись до конца декабря фудкорты и кинотеатры в торговых центрах.

Еще по теме
Глава Бурятии объяснил причину введения локдауна
Власти Новосибирской области ввели новые ограничения из-за COVID-19
Власти Бурятии запретили работу ряду организаций из-за коронавируса
Как бесплатно перевести деньги по телефону
смотреть все
Экономика #Торговля
КАРТИНА ДНЯ
•
Пророссийский кандидат проиграл выборы президента в Молдавии
•
Пашинян взял на себя ответственность за Карабах
•
Власти заставят операторов связи блокировать номера мошенников
•
Рогозин сократил зарплаты менеджменту Роскосмоса на 20%
Подробности
•
Первый вице-премьер назвал четыре угрожающих вызова
•
Третий пошел: задержан самый богатый сибирский мэр
•
МРОТ пересчитают: кому станет лучше
•
Бесплатная доставка врачей разрослась в стихийное движение
Как это работает
•
Криптовалюту легализуют: как декларировать и платить налоги
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирскому бизнесмену отправили «бомбу» на такси
Сибирь 16.11.2020 16:22
Сотрудники кузбасской колонии устроили драку в пивном магазине
Сибирь 16.11.2020 16:00
Санврачи объяснили, каким мылом пользоваться для борьбы с COVID
Сибирь 16.11.2020 15:36
Зимующих урагусов сфотографировали в «Шушенском бору»
Сибирь 16.11.2020 14:53
Самое популярное
Конец легенды: чем завершится сериал «Сверхъестественное»?
4703
Ан-124 «Руслан» аварийно сел в Толмачево сразу после взлета. ФОТО
3639
PlayStation 4 продлили жизнь
3418
Смартфон переведет мяуканье кошек
2999
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Пророссийский кандидат проиграл выборы президента в Молдавии
•
Пашинян взял на себя ответственность за Карабах
•
Власти заставят операторов связи блокировать номера мошенников
•
Рогозин сократил зарплаты менеджменту Роскосмоса на 20%
Подробности
•
Первый вице-премьер назвал четыре угрожающих вызова
•
Третий пошел: задержан самый богатый сибирский мэр
•
МРОТ пересчитают: кому станет лучше
•
Бесплатная доставка врачей разрослась в стихийное движение
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин попросил Алиева сохранить христианские храмы в Карабахе
65
Российские военные выдвинулись из Армении в Нагорный Карабах
32
Путин подписал секретный план обороны России
29
Госдеп напугало российское «оружие Судного дня»
23
Евросоюз отверг российскую вакцину от коронавируса
20