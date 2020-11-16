Омскому студенту Лехе с березы ускорят интернет

Несколько провайдеров, а также представители сервиса Tik Tok предложили ускорить интернет студенту из Омской области Алексею Дудоладову, который вынужден учиться на березе.

На прошлой неделе Сеть всколыхнуло видео популярного блогера «Лехи из деревни» – студента из Называевского района Омской области Алексея Дудоладова. Он обратился к губернатору с жалобой на низкую скорость интернета – по словам молодого человека, он может общаться с преподавателями в рамках дистанционного обучения только сидя на березе.

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«Ко мне обратились многие провайдеры, которые мне просто подарят усилители связи, у меня больше проблем со связью, как я понимаю, не будет», – рассказал Дудоладов на видео в Tik Tok.

Но блогер возмущен тем, что лично у него проблема решится, а у многих других останется. Дудоладов сообщил в соцсетях, что к нему обратилось немало студентов, которые оказались в такой же ситуации.

«Почему люди в городе могут в квартирах пользоваться интернетом, а деревня только на трассах, крышах, деревьях! Ведь 2020 год на дворе. В двух соседних деревнях , в которых в сумме проживает около трехсот человек, нельзя поставить вышку, чтобы закрыть эту проблему?! Терпение на пределе, надеюсь, что не придется идти на крайние меры», – написал студент.