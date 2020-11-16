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Санврачи объяснили, каким мылом пользоваться для борьбы с COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Роспотребнадзор Бурятии объяснил, что мыть руки «антибактериальным» мылом для профилактики коронавируса бессмысленно. Такого мыла не существует, а вирус не реагирует на добавки для борьбы с бактериями.

Личная гигиена необходима при профилактике коронавирусной инфекции. Мыть руки нужно, но мыть руки именно «антибактериальным» мылом не нужно, отметила пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

Согласно исследованиям НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, понятия «стандартного» антибактериального мыла не существует. В такие средства вносят антимикробные добавки, но они могут быть разные и в разном количестве. 

#Инфографика
Как правильно мыть руки?

Некоторые производители могут использовать мыло с такой пометкой и просто без добавок в качестве удачного маркетингового хода.

Критериев эффективности такого мыла нет, если речь не идет о дезинфицирующем средстве — кожном антисептике.

Так называемое «антибактериальное» мыло вирусы может не уничтожить, так как вирусы не бактерии и устойчивость у них другая. Но такое мыло, как и любое другое, может их просто смыть.

Роспотребнадзор рекомендовал пользоваться любым мылом. Это обеспечит примерно одинаковый эффект.

Тема: Распространение коронавируса
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