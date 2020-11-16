Сериал «Теорема Пифагора» стартует на канале «Россия»

Показ остросюжетной мелодрамы «Теорема Пифагора» стартует на канале «Россия» 16 ноября. Сериал расскажет о сложном любовном треугольнике, где на кану стоит счастье каждого из героев.

В центре сюжета семья Верещагиных. Их быт выстроен годами, выверен по линейке и расписан по минутам. И все это благодаря Ирине (Мария Куликова). Она собственными руками она построила успешную карьеру психолога и образцовую, как в рекламе, семью. Ее супруг Сергей (Егор Бероев) преуспевает в бизнесе, а дочь Ксения (Ульяна Куликова) приносит домой одни пятерки.

Однажды в их жизнь вмешивается девушка со средним образованием, сомнительными вкусами, и в одночасье ломает идеальный брак Верещагиных. Сергей бросает семью, а примерная дочь выходит из-под контроля. Героям предстоит научиться жить по новым законам, которые не так однозначны.

Создатели картины уверены, что зрителям будет непросто разобраться в интриге: в фильме нет стереотипных образов «всепрощающей жены», «подлого мужа-предателя» и «коварной разлучницы». Авторы черпали истории из реальной жизни.

Всю инструментальную закадровую музыку к фильму написал Александр Васильев, лидер рок- группы «Сплин». Также в фильме «Теорема Пифагора» прозвучат хиты группы.

Премьера сериала «Теорема Пифагора» состоится 16 ноября в 21.20 на телеканале «Россия».