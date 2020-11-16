Неделя в Новосибирске будет морозной

Похолодание надвигается на Новосибирскую область, на этой неделе температура в отдельных районах опустится до -20 градусов, сообщил Sibnet.ru в понедельник пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Постепенно погода переходит из состояние предзимья в зимний режим. Вчера уже температура была около нормы и ниже нормы. Сейчас захолаживание задерживает небольшой циклончик, но он затухает, и мы будем располагаться в более холодной части циклона», – рассказал собеседник.

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В ближайшие трое суток ожидаются небольшие снегопады. В дневные часы будет -9…-11, ночью – по области -8…-14, местами до -20, по городу – -11…-13 градусов.

Также вероятны гололёдные явления – синоптик предупредил, что водителям и пешеходам стоит быть аккуратнее. Ближе к концу недели возможно потепление .