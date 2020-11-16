Тысячи больных COVID в Бурятии получили бесплатные лекарства

Более 4 тысяч человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» в Бурятии получили бесплатные лекарства. Глава республики Алексей Цыденов объяснил, кому и как выдают медикаменты.

Правительство РФ в начале ноября приняло решение о выделении средств регионам на покупку лекарств, чтобы обеспечить бесплатными медикаментами больных COVID-19. Цыденов объяснил кому и по каким показаниям выдают лекарственные препараты.

«Когда ставится диагноз (коронавирус), врачом выдаются лекарства. Более 4 тысяч человек уже получили бесплатные лекарства. Система работает. Пока еще разворачивается, но, повторюсь, 4 тысячи уже получили», — цитирует его пресс-служба регионального правительства.

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Если пациент приходит в поликлинику, где ему подтверждают COVID-19, то сразу выдают на руки необходимый набор медикаментов, выписанный врачом.

Если доктор приезжает на дом, он берет с собой этот набор и передает заболевшему. Идти в аптеку не надо. Все лекарства выдаются на месте при постановке диагноза.

По данным оперативного штаба на утро понедельника, в Бурятии в стационарах получают лечение 2,3 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией. Лечение на дому проходят 2,8 тысячи человек с COVID-19, наблюдаются у врача с подозрением на коронавирус 13,5 тысячи жителей республики.