Определены авто с самыми дорогими и дешевыми ОСАГО

Самый дорогой полис ОСАГО был оформлен на Mercedes-Maybach S-Class, а самый дешевый — на Москвич-408, говорится в исследовании сервиса онлайн-страхования Pampadu.

Наиболее часто ОСАГО в 2020 году оформляли на автомобили марки Lada — 24,5% от общего количества застрахованных машин. Далее идут транспортные средства компаний Toyota (16,9%), Nissan (6,1%), Hyundai (4,5%) и Kia (4%), приводит РБК отчет Pampadu.

Средняя цена полиса для самой популярной модели на рынке — Lada Granta — составляет 4543 рублей. Для других востребованных моделей цифры такие: Toyota Corolla — 5425 рублей, Ford Focus— 5614 рублей, Hyundai Solaris — 6423 рублей, KIA Rio — 6076 рублей и Renault Logan — 4790 рублей.

Наибольшая стоимость ОСАГО была зафиксирована при страховании седана Mercedes-Maybach S-Class — 26 509 рублей, наименьшая при оформлении полиса на Москвич-408 — 952 рубля. Среди необычных застрахованных машин отметились Trabant P 601 (стоимость ОСАГО — 1736 рублей), выпущенный в ГДР, а также итальянский суперкар Lamborghini Gallardo (7684 рублей).