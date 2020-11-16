НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Определены авто с самыми дорогими и дешевыми ОСАГО

Источник:
Sibnet.ru
74 0
Фото: © Sibnet.ru

Самый дорогой полис ОСАГО был оформлен на Mercedes-Maybach S-Class, а самый дешевый — на Москвич-408, говорится в исследовании сервиса онлайн-страхования Pampadu.

Наиболее часто ОСАГО в 2020 году оформляли на автомобили марки Lada — 24,5% от общего количества застрахованных машин. Далее идут транспортные средства компаний Toyota (16,9%), Nissan (6,1%), Hyundai (4,5%) и Kia (4%), приводит РБК отчет Pampadu.

Средняя цена полиса для самой популярной модели на рынке — Lada Granta — составляет 4543 рублей. Для других востребованных моделей цифры такие: Toyota Corolla — 5425 рублей, Ford Focus— 5614 рублей, Hyundai Solaris — 6423 рублей, KIA Rio — 6076 рублей и Renault Logan — 4790 рублей.

Наибольшая стоимость ОСАГО была зафиксирована при страховании седана Mercedes-Maybach S-Class — 26 509 рублей, наименьшая при оформлении полиса на Москвич-408 — 952 рубля. Среди необычных застрахованных машин отметились Trabant P 601 (стоимость ОСАГО — 1736 рублей), выпущенный в ГДР, а также итальянский суперкар Lamborghini Gallardo (7684 рублей).

Еще по теме
Количество «пьяных» ДТП сократилось в России
Водителей-подростков задумали пустить за руль
Ивлеева собрала на Lamborghini почти 150 штрафов за три месяца
Правила оформления мелких ДТП собрались изменить
смотреть все
Авто #Автоправо #Деньги
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Пророссийский кандидат проиграл выборы президента в Молдавии
•
Власти заставят операторов связи блокировать номера мошенников
•
Crew Dragon с четырьмя астронавтами стартовал к МКС
•
Определены авто с самыми дорогими и дешевыми ОСАГО
Подробности
•
Первый вице-премьер назвал четыре угрожающих вызова
•
Третий пошел: задержан самый богатый сибирский мэр
•
МРОТ пересчитают: кому станет лучше
•
Бесплатная доставка врачей разрослась в стихийное движение
Как это работает
•
Криптовалюту легализуют: как декларировать и платить налоги
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Тысячи больных COVID в Бурятии получили бесплатные лекарства
Сибирь 16.11.2020 13:35
Неделя в Новосибирске будет морозной
Сибирь 16.11.2020 13:18
Аномальное тепло вернется в Восточную Сибирь
Сибирь 16.11.2020 12:26
Глава Бурятии объяснил причину введения локдауна
Сибирь 16.11.2020 12:09
Самое популярное
Конец легенды: чем завершится сериал «Сверхъестественное»?
4664
Ученые «Вектора» нашли природное средство против коронавируса
3846
Ан-124 «Руслан» аварийно сел в Толмачево сразу после взлета. ФОТО
3538
PlayStation 4 продлили жизнь
3242
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Пророссийский кандидат проиграл выборы президента в Молдавии
•
Власти заставят операторов связи блокировать номера мошенников
•
Crew Dragon с четырьмя астронавтами стартовал к МКС
•
Определены авто с самыми дорогими и дешевыми ОСАГО
Как это работает
•
Криптовалюту легализуют: как декларировать и платить налоги
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Так мы и так молчим. Даже тогда, когда невозможно смолчать... ☺️

Рикошет

Это будет прекрасный Новый год, если не увижу эти "голубые огоньки". Кому нафиг нужны эти концерты, на...

владимир морозов 1963

он что считает чтобы ему средний заработок платили? Не хочет не надо не 1ой величины , другие паяцы станцуют...

sokolmen80

где они хваленые технологи....все есть но только на буквах...

Uynachalnica

Ну для этого все и затевалось, властные танцы с бубнами о коронавирусе возымели небывалый эффект. Особенно...