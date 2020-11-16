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Сибирские полицейские поймали перевозчика осетра и черной икры. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Осетр, стерлядь и черная икра
Фото: Осетр, стерлядь и черная икра © Сибирское ЛУ МВД России

Транспортные полицейские поймали в Красноярском крае незаконного перевозчика осетров, стерляди и черной икры на сумму почти 6 миллионов рублей, сообщает Сибирское ЛУ МВД России.

Сотрудники Сибирского линейного управления МВД России обнаружили на сухогрузном теплоходе на реке Енисей рыбу и икру осетровых видов. На груз в морозильной камере 57-летний капитан не смог предоставить никаких разрешительных и сопроводительных документов.

Транспортные полицейские изъяли 19 экземпляров сибирского осетра, 513 экземпляров стерляди и свыше семи килограммов осетровой икры. По заключению специалистов природоохранного ведомства, сумма ущерба превысила 5 миллионов 700 тысяч рублей.

Возбуждено дело по части 2 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет со штрафом в размере до 2 миллионов рублей. Полицейские устанавливают обстоятельства промысла рыбы осетровых пород.


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