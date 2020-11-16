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Изобретен способ передачи музыки без динамиков и наушников

Источник:
Sibnet.ru
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Израильская компания Noveto Systems представила акустическую систему SoundBeamer 1.0, позволяющую прослушивать аудио индивидуально без использования наушников или колонок.

«Ощущение от прослушивания прямо как в научно-фантастическом фильме. Трехмерный звук настолько близок, что кажется, будто он звучит прямо внутри ваших ушей, а также спереди, над и позади них», — приводит Associated Press впечатление от использование устройства.

Возможность такой передачи звука стала доступна благодаря «звуковому излучению», новой футуристической аудиотехнологии, которая является собственной разработкой Noveto Systems.

Устройство имеет модуль трехмерного зондирования, который используется для отслеживания положения головы слушателя, отправки звука с помощью ультразвуковых волн и создания звуковых карманов в непосредственной близости от ушей пользователя, сообщает 3DNews со ссылкой на описание устройства.

Такой подход позволяет формировать стереофоническое или трехмерное звучание, но слушатель при этом будет отчетливо слышать звуки в окружающем его пространстве и при этом не мешать окружающим его людям.

Noveto Systems стала первой, кому удалось воплотить такую технологию в настольном устройстве. Доработанная версия SoundBeamer будет готова к выходу на потребительский рынок в конце следующего года.


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