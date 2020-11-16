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Бестемьянова пожаловалась на пенсию в 90 тысяч рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из программы «Секрет на миллион»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова пожаловалась, что ей не хватает на жизнь пенсии в 90 тысяч рублей, в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

«Где-то 85-90 (тысяч рублей пенсия). У меня так много забот, что мне этого не хватает», — ответила Бестемьянова на вопрос ведущей Леры Кудряявцевой о пенсии.

Фигуристка пояснила, что у нее есть пенсия «общечеловеческая», а как у олимпийской чемпионки — президент президентская, или «фетисовская», о которой Вячеслав Фетисов, когда стал министром спорта, попросил президента Владимира Путина.

«Когда назначили, это было 15 тысяч рублей — тогда это были большие деньги. С инфляцией она растет, и сейчас доросла до 60 тысяч рублей», — рассказала Бестемьянова.

Как пенсионерка и ветеран труда Бестемьянова имеет льготы на оплату ЖКХ и бесплатный проезд.

Бестемьяновой 60 лет. Она олимпийская чемпионка 1988 года, четырехкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта СССР. Выступала в паре с Андреем Букиным.

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