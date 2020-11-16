Crew Dragon с четырьмя астронавтами стартовал к МКС

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал в воскресенье к Международной космической станции (МКС). Это второй пилотируемый запуск корабля, созданного компанией Илона Маска.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в 19.27 по времени восточного побережья США (03.27 мск понедельника) с космодрома на мысе Канаверал. В состав экипажа Crew Dragon, получившего название Resilience («Стойкость») входят американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японский астронавт Соити Ногути.

Спустя приблизительно девять минут первая ступень ракеты-носителя была в автоматическом режиме посажена на платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я все еще люблю тебя») в Атлантическом океане. Через 12 минут после запуска корабль вывели на околоземную орбиту, приводит ТАСС сообщение NASA

Стыковка Crew Dragon с МКС намечена в понедельник на 23:00 по времени восточного побережья США (07:00 мск вторника). Команде предстоит провести на орбите шесть месяцев. На борту станции находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

Первый пилотируемый полет на Crew Dragon совершили в этом году астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен. Запуск Crew Dragon стал первым за девять лет пилотируемым полетом, осуществленным с территории Соединенных Штатов на американском космическом корабле. NASA прекратило их в 2011 году. С тех пор астронавты доставлялись на МКС российскими «Союзами».