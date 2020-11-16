Красноярск снова накрыл едкий смог. ВИДЕО

Жители Красноярска жалуются в соцсетях на смог, которой накрыл город с наступлением морозом, общественный проект контроля воздуха «Nebo.live» показал превышение предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Красноярск — город, который часто, особенно с морозы, встречается с режимом «черного неба», когда небо не видно из-за смога. Глава региона Александр Усс называл главными причинами плохого воздуха большое количество промышленных предприятий, частный сектор с печным отоплением, транспорт. Город посещала глава Росприроднадзора Светлана Радионова и обещала рассмотреть Красноярск под лупой.

Проект контроля воздуха «Nebo.live» показал превышение нормы ПДК вредных веществ в центре Красноярска. «Город сейчас похож на одно красное большое пятно. Это означает, что воздух в Красноярске опасен для дыхания. Особенно подвержены люди с заболеваниями дыхательных путей и кровеносной системы», — описывает состояние воздуха «Nebo.live».

Официальный сайт мониторинга воздуха красноярских властей, не показал загрязнения воздуха. Система мониторинга воздуха Красноярского научного центра СО РАН указывает на то, что воздух загрязнен в нескольких частях города — Покровке, Солонцах, Ветлужанке.



