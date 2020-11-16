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Пророссийский кандидат проиграл выборы президента в Молдавии

Источник:
ТАСС
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Фото: The Russian Presidential Press and Information Office / CC BY 4.0

Прозападный кандидат Майя Санду побеждает на выборах президента Молдавии, набрав 56,91% голосов после обработки более 99% протоколов, у ее соперника — действующего главы государства Игоря Додона — 43,09%, сообщает Центральная избирательная комиссия страны.

В Молдавии в воскресенье,15 ноября прошел второй тур президентских выборов, в котором приняли участие лидер проевропейской Партии действия и солидарности Санду и действующий президент Додон, являющийся сторонником тесных связей с Россией.

«Своим успехом Санду обязана прежде всего агрессивной тактике, которую избрал ее штаб, критикуя Додона. А также мобилизации молдавских мигрантов в западных странах, которые в большинстве своем поддержали ее», — приводит ТАСС мнение руководителя консалтинговой компании «Интеллектгрупп» Яна Лесневского

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Согласно последней информации, Санду поддержали свыше 910 тысяч граждан Молдавии, Додона — более 689 тысяч. Согласно последним данным ЦИК, явка составила 52,76%. Санду поддержали свыше 92% проголосовавших за границей граждан Молдавии, следует из данных ЦИК.

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