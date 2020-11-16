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Сборная России по футболу проиграла туркам в Лиге наций

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © rfs.ru

Сборная России по футболу проиграла команде Турции в матче пятого тура группового этапа Лиги наций со счетом 2:3. Встреча проходила в Стамбуле, эксперты называли ее ключевой для итогового распределения мест, россияне в случае победы закрепились бы на первом месте в группе.

Счет в матче открыл Денис Черышев на 11-ой минуте. Однако на 24-ой минуте за фол последней надежды был удален защитник Андрей Семенов. После этого турки забили два гола подряд — отличились Кенан Караман и Дженгиз Ундер.

Во втором тайме команды обменялись голами — на мяч Дженка Тосуна с пенальти результативным ударом ответил полузащитник Далер Кузяев. До конца мачта счет не изменился — 2:3 в пользу хозяев.

Сборная России впервые в истории проиграла команде Турции. Команда Станислава Черчесова не может выиграть на протяжении пяти игр подряд. Ранее россияне потерпели поражение от Швеции в товарищеском матче, а также сыграли вничью с Турцией и Венгрией в рамках Лиги наций. После этого была ничья с Молдовой в товарищеской игре.

Россияне имеют в активе 8 очков после пяти туров и возглавляют таблицу группы 3 лиги В. Сборные Венгрии и Сербии проведут матч позднее, венгры в случае победы обгонят россиян. Также в борьбу за первое место в группе вернулась сборная Турции.

В заключительном матче россияне сыграют 18 ноября в гостях с командой Сербии, турки встретятся в тот же день на выезде с венграми. Команда, занявшая первое место в группе Лиге наций, в следующем сезоне поднимется в элитный дивизион А.

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