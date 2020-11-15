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Путин пошутил о своем месте на совещании с военными

Источник:
"Вести"
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Фото: © Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин во время совещания с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса пошутил насчет своего кресла, которое стояло на расстоянии от других.

В связи с эпидемиологической ситуацией в президентской резиденции в Ново-Огарево были введены санитарные меры. Кресло Путина оказалось на расстоянии от остальных присутствующих на совещании. Президент это заметил.

«Подальше отсели? Вы меня боитесь или меня от вас берегут?» — цитируют «Вести» слова президента. Министр обороны Сергей Шойгу ответил на это: «Владимир Владимирович, мы вас боимся».

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Ранее Путин в шутливом тоне отозвался о недоброжелателях России. Говоря о тех, кто ждет постепенного затухания страны, президент сказал: «нас в этом случае беспокоит только одно — как бы не простудиться на ваших похоронах».

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