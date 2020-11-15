НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп написал о победе Байдена

Источник:
РБК
343 7
Фото: © The White House

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые произнес слова о победе на президентских выборах Джо Байдена, правда, объяснив ее фальсификацией

«Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Не было никаких наблюдателей за голосованием и подсчетом голосов», — написал Трамп в Twitter.

По его словам, победу Байдена обеспечили частная компания Dominion, у которой сложилась «плохая репутация» и было «негодное оборудование», а также замалчивающие нарушения СМИ (речь о производителе ПО для голосования Dominion Voting Systems)

Трамп уточнил, что все механические сбои во время ночи выборов (имеется в виду ночь после 3 ноября, когда начался подсчет голосов), были попыткой демократов украсть голоса избирателей. «Они преуспели во многом, не попавшись. Выборы по почте — это дурацкая шутка», — написал президент.

Президентские выборы в США состоят из двух этапов. На первом — проходит всенародное голосование. Люди в каждом из штатов голосуют за кандидатов. Кандидат, набравший наибольшее число голосов в штате, формирует команду выборщиков от региона. То есть, победитель получает голоса всех выборщиков штата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКто такой Джо Байден

Второй этап — голосование выборщиков уже непосредственно за кандидатов. В этом году оно пройдет 14 декабря. Всего выборщиков 538. Для победы кандидату нужно набрать 270 и больше голосов. В случае если голоса между кандидатами распределяться поровну (по 269), победителя определит палата представителей Конгресса США.

Еще по теме
Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке
Спецслужбы раскрыли план убийства премьера Армении
Путин попросил Алиева сохранить христианские храмы в Карабахе
Лукашенко посчитал коронавирус ширмой для передела мира
смотреть все
Политика #Мир
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин пошутил о своем месте на совещании с военными
•
Трамп написал о победе Байдена
•
Аналитик предсказал курс доллара к концу года
•
Потребления лекарств в России выросло в 15 раз
Подробности
•
Первый вице-премьер назвал четыре угрожающих вызова
•
Третий пошел: задержан самый богатый сибирский мэр
•
МРОТ пересчитают: кому станет лучше
•
Бесплатная доставка врачей разрослась в стихийное движение
Как это работает
•
Как бесплатно перевести деньги по телефону
•
Подводные камни страхования от коронавируса
•
Выбираем зимнюю резину: рейтинг нешипованных «липучек»
•
Кредитная история: как работают «черные метки»
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Honda влетела в опору ЛЭП в Новосибирской области
Сибирь 15.11.2020 16:35
Четыре человека погибли при пожаре в селе под Новосибирском
Сибирь 15.11.2020 14:35
Мэра Томска арестовали на два месяца
Сибирь 14.11.2020 22:50
Шерегеш открыл новый сезон с ограничениями
Сибирь 14.11.2020 18:32
Самое популярное
Конец легенды: чем завершится сериал «Сверхъестественное»?
4419
Ученые «Вектора» нашли природное средство против коронавируса
3717
Ан-124 «Руслан» аварийно сел в Толмачево сразу после взлета. ФОТО
2834
Смартфон переведет мяуканье кошек
2763
Обсуждение (7)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин пошутил о своем месте на совещании с военными
•
Трамп написал о победе Байдена
•
Аналитик предсказал курс доллара к концу года
•
Потребления лекарств в России выросло в 15 раз
Как это работает
•
Как бесплатно перевести деньги по телефону
•
Подводные камни страхования от коронавируса
•
Выбираем зимнюю резину: рейтинг нешипованных «липучек»
•
Кредитная история: как работают «черные метки»
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин попросил Алиева сохранить христианские храмы в Карабахе
41
Российские военные выдвинулись из Армении в Нагорный Карабах
32
Путин подписал секретный план обороны России
29
Госдеп напугало российское «оружие Судного дня»
21
Путин остановил войну: что изменится в Карабахе?
20