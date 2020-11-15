Путин сообщил об интересе десятков стран к российским вакцинам

Десятки стран выразили желание наладить кооперацию по поставкам и совместному производству российских вакцин от коронавируса, сообщил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточноазиатского саммита.

Путин напомнил, что в России разработана и уже применяется первая в мире вакцина от коронавируса — «Спутник V». Недавно зарегистрирована вторая вакцина — «Эпиваккорона», на подходе третья, отметил российский лидер.

«Десятки стран уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству этих препаратов», — цитирует ТАСС Путина.

По его словам, российские власти убеждены в том, что «свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств». Россия готова и далее предоставлять партнерам российские тест-системы, реагенты для диагностики коронавируса, в том числе на безвозмездной основе, подчеркнул президент.

«Уже свыше 1 миллиона тестов направлено в более чем 40 стран мира», — отметил российский лидер.