Аналитик предсказал курс доллара к концу года

Российская валюта может к концу года немного укрепится благодаря окончанию президентских выборов в США и стабилизации цен на нефть, считает финансовый аналитик Виталий Калугин.

«Рубль должен немного подорожать. Сейчас уровень 77,5 рубля, он довольно оптимальный. К концу года он должен быть в районе 78-79 рублей», — сообщил аналитик в беседе с URA.RU.

Укрепление российской валюты эксперт объяснил стабилизацией цен на нефть на уровне 44 долларов за баррель. Кроме этого, президентские выборы в США уже отыграли свою информационную повестку и нерезиденты (юрлица и физлица, зарегистрированные в одном государстве, но проживающие в другом) уже отыгрались на рынке на прошлой неделе.

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Тенденцию к укреплению рубля может скорректировать Минфин России, который будет выдавать остатки по казначейским назначениям, продолжил Калугин. Часть из них выйдет на валютный рынок, но критичного роста доллара не ожидается.