НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Аналитик предсказал курс доллара к концу года

Источник:
URA.RU
384 3
Фото: © Sibnet.ru

Российская валюта может к концу года немного укрепится благодаря окончанию президентских выборов в США и стабилизации цен на нефть, считает финансовый аналитик Виталий Калугин.

«Рубль должен немного подорожать. Сейчас уровень 77,5 рубля, он довольно оптимальный. К концу года он должен быть в районе 78-79 рублей», — сообщил аналитик в беседе с URA.RU.

Укрепление российской валюты эксперт объяснил стабилизацией цен на нефть на уровне 44 долларов за баррель. Кроме этого, президентские выборы в США уже отыграли свою информационную повестку и нерезиденты (юрлица и физлица, зарегистрированные в одном государстве, но проживающие в другом) уже отыгрались на рынке на прошлой неделе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБелоусов  назвал четыре угрожающих вызова

Тенденцию к укреплению рубля может скорректировать Минфин России, который будет выдавать остатки по казначейским назначениям, продолжил Калугин. Часть из них выйдет на валютный рынок, но критичного роста доллара не ожидается.

Еще по теме
Как бесплатно перевести деньги по телефону
Первый вице-премьер назвал четыре угрожающих вызова
Подводные камни страхования от коронавируса
Дешевая водка подорожает после Нового года
смотреть все
Экономика #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин пошутил о своем месте на совещании с военными
•
Трамп написал о победе Байдена
•
Аналитик предсказал курс доллара к концу года
•
Потребления лекарств в России выросло в 15 раз
Подробности
•
Первый вице-премьер назвал четыре угрожающих вызова
•
Третий пошел: задержан самый богатый сибирский мэр
•
МРОТ пересчитают: кому станет лучше
•
Бесплатная доставка врачей разрослась в стихийное движение
Как это работает
•
Как бесплатно перевести деньги по телефону
•
Подводные камни страхования от коронавируса
•
Выбираем зимнюю резину: рейтинг нешипованных «липучек»
•
Кредитная история: как работают «черные метки»
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Honda влетела в опору ЛЭП в Новосибирской области
Сибирь 15.11.2020 16:35
Четыре человека погибли при пожаре в селе под Новосибирском
Сибирь 15.11.2020 14:35
Мэра Томска арестовали на два месяца
Сибирь 14.11.2020 22:50
Шерегеш открыл новый сезон с ограничениями
Сибирь 14.11.2020 18:32
Самое популярное
Конец легенды: чем завершится сериал «Сверхъестественное»?
4419
Ученые «Вектора» нашли природное средство против коронавируса
3717
Ан-124 «Руслан» аварийно сел в Толмачево сразу после взлета. ФОТО
2832
Смартфон переведет мяуканье кошек
2763
Обсуждение (3)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин пошутил о своем месте на совещании с военными
•
Трамп написал о победе Байдена
•
Аналитик предсказал курс доллара к концу года
•
Потребления лекарств в России выросло в 15 раз
Подробности
•
Первый вице-премьер назвал четыре угрожающих вызова
•
Третий пошел: задержан самый богатый сибирский мэр
•
МРОТ пересчитают: кому станет лучше
•
Бесплатная доставка врачей разрослась в стихийное движение
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Lad1972

Сдается мил человек, что ты жертва ЕГЭ, а Армену Борисовичу светлая память.

Иркут 69

Так мы и так молчим. Даже тогда, когда невозможно смолчать... ☺️

Иркут 69

Какой человек! Уходит эпоха. Светлая ему память...

ponhik78

Вот вообще не повод для троллинга!

sokolmen80

где они хваленые технологи....все есть но только на буквах...