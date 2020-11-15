ЦИК предложил ввести каникулы в школах на время голосования

Глава Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным предложила на период многодневного голосования на выборах предусмотреть недельные каникулы в образовательных учреждениях.

Президент России дал поручение рассмотреть все возможные варианты разведения учебного и избирательного процессов. «Проще всего на время выборов предусмотреть единую каникулярную неделю во всех общеобразовательных учреждениях, где проходит голосование», — сказала глава ЦИК в интервью ТАСС

Памфилова пояснила, что «у нас очень много преподавателей являются членами комиссий, и добрая половина участков находится в образовательных учреждениях».

По ее словам, в любом случае, при сохранении ситуации с пандемией коронавируса или без нее, надо готовить соответствующим образом помещения для проведения выборов. "Тем более после проведения голосования обязательно должен быть хотя бы еще один дополнительный день для того, чтобы все продезинфицировать, все привести в порядок, вернуть все на свои места», — сказала глава ЦИК.

«Единые каникулы — это самый простой и недорогой способ, если оставлять избирательные участки в школах, учителей — в комиссиях, а единый день голосования по-прежнему проводить в сентябре», — отметила Памфилова.

Мнение экспертов

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко считает предложение рациональным. Когда проходит многодневное голосование, «то и дети в школе, еще приходят люди со стороны голосовать». «Это достаточно опасная история и с точки зрения эпидемических рисков, и технических», — сказал он.

При этом, по его мнению школьная инфраструктура «фактически безальтернативна для организации голосования, потому что другого такого объема больших зданий, в которых в том числе есть система наблюдения, по большому счету просто нет».

#Новости COVID19 Почему горожане против масок?

«Когда предлагают делать участки в почтовых отделениях, видимо, это предлагают те люди, которые давно на почте не были. Очевидно, что там принципиально другие объемы помещений. Поскольку у нас учителя традиционно работают в избирательных комиссиях, то у них и гораздо больше опыта организации электорального процесса», — обратил внимание эксперт.

Член правления Российской ассоциации политических консультантов Олег Молчанов отметил, что около 50 тысяч избирательных участков, которые находятся в помещениях школ и других образовательных учреждениях, «переводить просто некуда».

«Бесплатные помещения, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, они на всей территории страны, включая отдаленные и сельские районы, могут быть только в учреждениях образования. Ничего другого просто физически нет», — подчеркнул Молчанов.