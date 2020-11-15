Honda влетела в опору ЛЭП в Новосибирской области

Автомобиль Honda Accord, за рулем которого был пьяный водитель, влетел в опору ЛЭП в городе Болотное Новосибирской области. Погибла 31-летняя пассажирка, сообщил начальник отделения пропаганды областного УГИБДД Сергей Страдымов.

ДТП произошло ночью в воскресенье около 01.40 (по местному времени) на улице Советской. «30-летний водитель автомобиля Honda Accord, находившийся в состоянии опьянения, не справился с управлением, съехал с проезжей части вправо по ходу движения и совершил наезд на опору ЛЭП», — сказал Страдымов.

По его словам, в результате ДТП на месте погибла 31-летняя пассажирка иномарки. В больницу были доставлены с травмами, не опасными для жизни, еще двое пассажиров — 23-летняя женщина и 28-летний мужчина.