НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Honda влетела в опору ЛЭП в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
505 0
Фото: © УГИБДД по Новосибирской области

Автомобиль Honda Accord, за рулем которого был пьяный водитель, влетел в опору ЛЭП в городе Болотное Новосибирской области. Погибла 31-летняя пассажирка, сообщил начальник отделения пропаганды областного УГИБДД Сергей Страдымов.

ДТП произошло ночью в воскресенье около 01.40 (по местному времени) на улице Советской. «30-летний водитель автомобиля Honda Accord, находившийся в состоянии опьянения, не справился с управлением, съехал с проезжей части вправо по ходу движения и совершил наезд на опору ЛЭП», — сказал Страдымов.

По его словам, в результате ДТП на месте погибла 31-летняя пассажирка иномарки. В больницу были доставлены с травмами, не опасными для жизни, еще двое пассажиров — 23-летняя женщина и 28-летний мужчина.

Еще по теме
Два уголовных дела возбудили в отношении бойца UFC Яндиева
Четыре человека погибли при пожаре в селе под Новосибирском
Количество «пьяных» ДТП сократилось в России
Двигатель SpaceX Starship расплавился на испытаниях
смотреть все
ЧП #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин пошутил о своем месте на совещании с военными
•
Трамп написал о победе Байдена
•
Аналитик предсказал курс доллара к концу года
•
Потребления лекарств в России выросло в 15 раз
Подробности
•
Первый вице-премьер назвал четыре угрожающих вызова
•
Третий пошел: задержан самый богатый сибирский мэр
•
МРОТ пересчитают: кому станет лучше
•
Бесплатная доставка врачей разрослась в стихийное движение
Как это работает
•
Как бесплатно перевести деньги по телефону
•
Подводные камни страхования от коронавируса
•
Выбираем зимнюю резину: рейтинг нешипованных «липучек»
•
Кредитная история: как работают «черные метки»
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Honda влетела в опору ЛЭП в Новосибирской области
Сибирь 15.11.2020 16:35
Четыре человека погибли при пожаре в селе под Новосибирском
Сибирь 15.11.2020 14:35
Мэра Томска арестовали на два месяца
Сибирь 14.11.2020 22:50
Шерегеш открыл новый сезон с ограничениями
Сибирь 14.11.2020 18:32
Самое популярное
Конец легенды: чем завершится сериал «Сверхъестественное»?
4419
Ученые «Вектора» нашли природное средство против коронавируса
3717
Ан-124 «Руслан» аварийно сел в Толмачево сразу после взлета. ФОТО
2832
Смартфон переведет мяуканье кошек
2763
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин пошутил о своем месте на совещании с военными
•
Трамп написал о победе Байдена
•
Аналитик предсказал курс доллара к концу года
•
Потребления лекарств в России выросло в 15 раз
Как это работает
•
Как бесплатно перевести деньги по телефону
•
Подводные камни страхования от коронавируса
•
Выбираем зимнюю резину: рейтинг нешипованных «липучек»
•
Кредитная история: как работают «черные метки»
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин попросил Алиева сохранить христианские храмы в Карабахе
41
Российские военные выдвинулись из Армении в Нагорный Карабах
32
Путин подписал секретный план обороны России
29
Госдеп напугало российское «оружие Судного дня»
21
Путин остановил войну: что изменится в Карабахе?
20