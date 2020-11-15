НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Ученые объяснили загадку планет-изгоев

Источник:
РИА Новости
103 0
Фото: Interpott.nrw / Unser Kosmos / CC BY-SA 4.0

Польские астрономы открыли в галактике Млечный Путь самую маленькую экзопланету, не cвязанную ни c одной звездой, — такие загадочные небесные тела называют свободно плавающими планетами, сиротами, изгоями. Ученые нашли объяснение этому феномену.

Во Млечном Пути зафиксировано порядка десятка необычных экзопланет. Ученые пока не установили их гравитационную связь с какой-либо звездой — кажется, что они одиноко летят в космическом пространстве сами по себе по гиперболическим орбитам.

В конце октября ученые из Университета Варшавы в рамках коллаборации OGLE сообщили об открытии кандидата в самые маленькие свободно плавающие планеты в Млечном Пути — его масса равна земной или даже марсианской, сообщает РИА Новости со ссылкой на авторов исследования.

Ученые склоняются к идее, что свободно плавающие планеты были «выкинуты» из своих звездных систем. Когда газ коллапсирует и загорается звезда, тяготеющий к ней материал расслаивается, и в нем появляются зародыши планет.

Газовые гиганты образуются на окраинах протопланетных дисков и, продолжая собирать газ, мигрируют к центру. Из-за возникающей нестабильности менее массивные планеты, особенно каменные, размером с Землю и Марс, выбрасываются за пределы системы и поля тяготения родительской звезды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗагадка Вселенной:— черная дыра

Возмущение планетной системы и выброс части материала может происходить и по внешним причинам — например, из-за прохождения одиночной звезды или галактических приливов. Двойные звездные системы, по мнению ученых, производят больше планет-сирот, чем одинарные.

Еще по теме
Таинственное свечение засекли на спутнике Юпитера
Двигатель SpaceX Starship расплавился на испытаниях
Метеорный поток Тауриды достигнет пиковой активности
Роскосмос приступил к созданию двигателя для многоразовой ракеты
смотреть все
Технологии #Космос #Наука
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин попросил Алиева сохранить христианские храмы в Карабахе
•
Спецслужбы раскрыли план убийства премьера Армении
•
Четыре человека погибли при пожаре в селе под Новосибирском
•
Ученые объяснили загадку планет-изгоев
Подробности
•
Первый вице-премьер назвал четыре угрожающих вызова
•
Третий пошел: задержан самый богатый сибирский мэр
•
МРОТ пересчитают: кому станет лучше
•
Бесплатная доставка врачей разрослась в стихийное движение
Как это работает
•
Как бесплатно перевести деньги по телефону
•
Подводные камни страхования от коронавируса
•
Выбираем зимнюю резину: рейтинг нешипованных «липучек»
•
Кредитная история: как работают «черные метки»
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Четыре человека погибли при пожаре в селе под Новосибирском
Сибирь 15.11.2020 14:35
Мэра Томска арестовали на два месяца
Сибирь 14.11.2020 22:50
Шерегеш открыл новый сезон с ограничениями
Сибирь 14.11.2020 18:32
Омичи съели маринованные грибы и оказались в коме
Сибирь 14.11.2020 16:35
Самое популярное
Assassin’s Creed Valhalla получила высокие оценки
5317
Конец легенды: чем завершится сериал «Сверхъестественное»?
4266
Ученые «Вектора» нашли природное средство против коронавируса
3677
Стартовали продажи нового поколения консолей Xbox
3578
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин попросил Алиева сохранить христианские храмы в Карабахе
•
Спецслужбы раскрыли план убийства премьера Армении
•
Четыре человека погибли при пожаре в селе под Новосибирском
•
Ученые объяснили загадку планет-изгоев
Как это работает
•
Как бесплатно перевести деньги по телефону
•
Подводные камни страхования от коронавируса
•
Выбираем зимнюю резину: рейтинг нешипованных «липучек»
•
Кредитная история: как работают «черные метки»
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин заявил о прекращении войны в Карабахе
35
Российские военные выдвинулись из Армении в Нагорный Карабах
32
Путин подписал секретный план обороны России
29
Путин попросил Алиева сохранить христианские храмы в Карабахе
21
Путин остановил войну: что изменится в Карабахе?
20