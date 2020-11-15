Ученые объяснили загадку планет-изгоев

Польские астрономы открыли в галактике Млечный Путь самую маленькую экзопланету, не cвязанную ни c одной звездой, — такие загадочные небесные тела называют свободно плавающими планетами, сиротами, изгоями. Ученые нашли объяснение этому феномену.

Во Млечном Пути зафиксировано порядка десятка необычных экзопланет. Ученые пока не установили их гравитационную связь с какой-либо звездой — кажется, что они одиноко летят в космическом пространстве сами по себе по гиперболическим орбитам.

В конце октября ученые из Университета Варшавы в рамках коллаборации OGLE сообщили об открытии кандидата в самые маленькие свободно плавающие планеты в Млечном Пути — его масса равна земной или даже марсианской, сообщает РИА Новости со ссылкой на авторов исследования.

Ученые склоняются к идее, что свободно плавающие планеты были «выкинуты» из своих звездных систем. Когда газ коллапсирует и загорается звезда, тяготеющий к ней материал расслаивается, и в нем появляются зародыши планет.

Газовые гиганты образуются на окраинах протопланетных дисков и, продолжая собирать газ, мигрируют к центру. Из-за возникающей нестабильности менее массивные планеты, особенно каменные, размером с Землю и Марс, выбрасываются за пределы системы и поля тяготения родительской звезды.

Возмущение планетной системы и выброс части материала может происходить и по внешним причинам — например, из-за прохождения одиночной звезды или галактических приливов. Двойные звездные системы, по мнению ученых, производят больше планет-сирот, чем одинарные.