НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Четыре человека погибли при пожаре в селе под Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
633 0
Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Новомихайловке в Новосибирской области, говорится в сообщении регионального главка МЧС. Сотрудники МЧС и добровольные пожарные боролись с огнем более трех часов.

«Во время разбора обгоревших конструкций жилого дома обнаружены четыре человека без признаков жизни», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, загорелся дом рано утром (4.30 по местному времени) в воскресенье.  На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений произошло обрушение кровли. Сотрудники МЧС России и добровольные пожарные боролись с огнем более трех часов .

В результате пожара огнем повреждены жилой дом, пристроенная веранда, а также надворные постройки: баня из бруса, дощатый гараж и дровяник. Соседние жилые дома не пострадали. Общая площадь пожара составила 194 квадратных метра, сказано в сообщении.

На месте работают следователи С К РФ, оперативная группа МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Еще по теме
Два уголовных дела возбудили в отношении бойца UFC Яндиева
Количество «пьяных» ДТП сократилось в России
Двигатель SpaceX Starship расплавился на испытаниях
Омичи съели маринованные грибы и оказались в коме
смотреть все
ЧП #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин попросил Алиева сохранить христианские храмы в Карабахе
•
Спецслужбы раскрыли план убийства премьера Армении
•
Четыре человека погибли при пожаре в селе под Новосибирском
•
Ученые объяснили загадку планет-изгоев
Подробности
•
Первый вице-премьер назвал четыре угрожающих вызова
•
Третий пошел: задержан самый богатый сибирский мэр
•
МРОТ пересчитают: кому станет лучше
•
Бесплатная доставка врачей разрослась в стихийное движение
Как это работает
•
Как бесплатно перевести деньги по телефону
•
Подводные камни страхования от коронавируса
•
Выбираем зимнюю резину: рейтинг нешипованных «липучек»
•
Кредитная история: как работают «черные метки»
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Четыре человека погибли при пожаре в селе под Новосибирском
Сибирь 15.11.2020 14:35
Мэра Томска арестовали на два месяца
Сибирь 14.11.2020 22:50
Шерегеш открыл новый сезон с ограничениями
Сибирь 14.11.2020 18:32
Омичи съели маринованные грибы и оказались в коме
Сибирь 14.11.2020 16:35
Самое популярное
Assassin’s Creed Valhalla получила высокие оценки
5317
Конец легенды: чем завершится сериал «Сверхъестественное»?
4266
Ученые «Вектора» нашли природное средство против коронавируса
3677
Стартовали продажи нового поколения консолей Xbox
3578
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин попросил Алиева сохранить христианские храмы в Карабахе
•
Спецслужбы раскрыли план убийства премьера Армении
•
Четыре человека погибли при пожаре в селе под Новосибирском
•
Ученые объяснили загадку планет-изгоев
Подробности
•
Первый вице-премьер назвал четыре угрожающих вызова
•
Третий пошел: задержан самый богатый сибирский мэр
•
МРОТ пересчитают: кому станет лучше
•
Бесплатная доставка врачей разрослась в стихийное движение
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин заявил о прекращении войны в Карабахе
35
Российские военные выдвинулись из Армении в Нагорный Карабах
32
Путин подписал секретный план обороны России
29
Путин попросил Алиева сохранить христианские храмы в Карабахе
21
Путин остановил войну: что изменится в Карабахе?
20