Четыре человека погибли при пожаре в селе под Новосибирском

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Новомихайловке в Новосибирской области, говорится в сообщении регионального главка МЧС. Сотрудники МЧС и добровольные пожарные боролись с огнем более трех часов.

«Во время разбора обгоревших конструкций жилого дома обнаружены четыре человека без признаков жизни», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, загорелся дом рано утром (4.30 по местному времени) в воскресенье. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений произошло обрушение кровли. Сотрудники МЧС России и добровольные пожарные боролись с огнем более трех часов .

В результате пожара огнем повреждены жилой дом, пристроенная веранда, а также надворные постройки: баня из бруса, дощатый гараж и дровяник. Соседние жилые дома не пострадали. Общая площадь пожара составила 194 квадратных метра, сказано в сообщении.

На месте работают следователи С К РФ, оперативная группа МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории.