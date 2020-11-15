Два уголовных дела возбудили в отношении бойца UFC Яндиева

Московские полицейские возбудили два уголовных дела в отношении участника Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева после его драки с бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

«По результатам проведенной проверки дознавателем территориального ОМВД в отношении подозреваемого [Адама Яндиева] возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью», - говорится в сообщении пресс-службы.

Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что Яндиев напал на бойцов смешанных единоборств Сергея Харитонова и Руслана Абдо в "Лужниках" из хулиганских побуждений. «При этом он использовал кастет в качестве оружия», — сказал источник, добавив, что Яндиеву грозит до двух лет колонии.

В пятницу стало известно, что 40-летний Харитонов был избит в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. У спортсмена диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза и перелом носа.



