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Два уголовных дела возбудили в отношении бойца UFC Яндиева

Источник:
ТАСС
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Московские полицейские возбудили два уголовных дела в отношении участника Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева после его драки с бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

«По результатам проведенной проверки дознавателем территориального ОМВД в отношении подозреваемого [Адама Яндиева] возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью», - говорится в сообщении пресс-службы.

Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что Яндиев напал на бойцов смешанных единоборств Сергея Харитонова и Руслана Абдо в "Лужниках" из хулиганских побуждений. «При этом он использовал кастет в качестве оружия», — сказал источник, добавив, что Яндиеву грозит до двух лет колонии.

В пятницу стало известно, что 40-летний Харитонов был избит в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. У спортсмена диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза и перелом носа.



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лачинов

Ещё один знаковый человек эпохи покинул этот мир. Вечная память хорошему актеру.

Lad1972

Сдается мил человек, что ты жертва ЕГЭ, а Армену Борисовичу светлая память.

Иркут 69

Какой человек! Уходит эпоха. Светлая ему память...

Иркут 69

Так мы и так молчим. Даже тогда, когда невозможно смолчать... ☺️

ponhik78

Вот вообще не повод для троллинга!