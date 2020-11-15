НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке

Источник:
ТАСС
373 3
Фото: © пресс-служба президента Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке и пообещал сделать все для завершения конфликта. Он заявил, что Украина для них открыта «во всех смыслах».

Зеленский записал видеообращение, находясь на самоизоляции в киевской клинике после заражения коронавирусом. «Отдельно хочу обратиться к нашим украинцам, которые находятся на оккупированных территориях. Вы видите сами все: Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова» —сказал он, обращаясь к жителям Донбасса на русском языке.

«Война обязательно завершится, и нам никакие контрольно-пропускные пункты не будут нужны», — сказал он, подчеркнув, что «Украина сейчас делает все» для ее завершения. Зеленский напомнил о решении Киева открыть все пункты пропуска в Донбассе и власти самопровозглашенных республик в блокировании этой инициативы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУкраинцы поддержали легализацию каннабиса

Полпред России в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов сообщил ТАСС, что именно украинская сторона срывает договоренности о синхронном открытии новых пунктов пропуска на линии соприкосновения в Донбассе.

Зеленский во время своей избирательной кампании и после вступления в должность президента называл завершение боевых действий в Донбассе своей главной задачей.

Еще по теме
Спецслужбы раскрыли план убийства премьера Армении
Путин попросил Алиева сохранить христианские храмы в Карабахе
Лукашенко посчитал коронавирус ширмой для передела мира
Зеленский станет ежедневно рассказывать новости украинцам
смотреть все
Политика #Мир
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин попросил Алиева сохранить христианские храмы в Карабахе
•
Спецслужбы раскрыли план убийства премьера Армении
•
Четыре человека погибли при пожаре в селе под Новосибирском
•
Ученые объяснили загадку планет-изгоев
Подробности
•
Первый вице-премьер назвал четыре угрожающих вызова
•
Третий пошел: задержан самый богатый сибирский мэр
•
МРОТ пересчитают: кому станет лучше
•
Бесплатная доставка врачей разрослась в стихийное движение
Как это работает
•
Как бесплатно перевести деньги по телефону
•
Подводные камни страхования от коронавируса
•
Выбираем зимнюю резину: рейтинг нешипованных «липучек»
•
Кредитная история: как работают «черные метки»
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Четыре человека погибли при пожаре в селе под Новосибирском
Сибирь 15.11.2020 14:35
Мэра Томска арестовали на два месяца
Сибирь 14.11.2020 22:50
Шерегеш открыл новый сезон с ограничениями
Сибирь 14.11.2020 18:32
Омичи съели маринованные грибы и оказались в коме
Сибирь 14.11.2020 16:35
Самое популярное
Assassin’s Creed Valhalla получила высокие оценки
5317
Конец легенды: чем завершится сериал «Сверхъестественное»?
4265
Ученые «Вектора» нашли природное средство против коронавируса
3676
Стартовали продажи нового поколения консолей Xbox
3576
Обсуждение (3)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин попросил Алиева сохранить христианские храмы в Карабахе
•
Спецслужбы раскрыли план убийства премьера Армении
•
Четыре человека погибли при пожаре в селе под Новосибирском
•
Ученые объяснили загадку планет-изгоев
Как это работает
•
Как бесплатно перевести деньги по телефону
•
Подводные камни страхования от коронавируса
•
Выбираем зимнюю резину: рейтинг нешипованных «липучек»
•
Кредитная история: как работают «черные метки»
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

Ещё один знаковый человек эпохи покинул этот мир. Вечная память хорошему актеру.

Lad1972

Сдается мил человек, что ты жертва ЕГЭ, а Армену Борисовичу светлая память.

Иркут 69

Какой человек! Уходит эпоха. Светлая ему память...

Иркут 69

Так мы и так молчим. Даже тогда, когда невозможно смолчать... ☺️

ponhik78

Вот вообще не повод для троллинга!