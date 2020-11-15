Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке и пообещал сделать все для завершения конфликта. Он заявил, что Украина для них открыта «во всех смыслах».

Зеленский записал видеообращение, находясь на самоизоляции в киевской клинике после заражения коронавирусом. «Отдельно хочу обратиться к нашим украинцам, которые находятся на оккупированных территориях. Вы видите сами все: Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова» —сказал он, обращаясь к жителям Донбасса на русском языке.

«Война обязательно завершится, и нам никакие контрольно-пропускные пункты не будут нужны», — сказал он, подчеркнув, что «Украина сейчас делает все» для ее завершения. Зеленский напомнил о решении Киева открыть все пункты пропуска в Донбассе и власти самопровозглашенных республик в блокировании этой инициативы.

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Полпред России в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов сообщил ТАСС, что именно украинская сторона срывает договоренности о синхронном открытии новых пунктов пропуска на линии соприкосновения в Донбассе.

Зеленский во время своей избирательной кампании и после вступления в должность президента называл завершение боевых действий в Донбассе своей главной задачей.