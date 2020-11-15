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Количество «пьяных» ДТП сократилось в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Количество ДТП по вине нетрезвых водителей и пешеходов в России в этом году сократилось на 10%, свидетельствуют данные ГИБДД России за январь- сентябрь 2020 года.

За этот период произошло более 10,2 тысячи автоаварий по вине водителей, нарушивших правила дорожного движения в состоянии опьянения, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Четверть автомобилистов отказалась проходить медицинское освидетельствования после ДТП.

Из статистических данных ГИБДД следует, что количество погибших в таких ДТП уменьшилось на 18%, пострадавших — на 11%. Если за девять месяцев прошлого года в них погибли 3 114 и пострадали 15 406 человек, то в этом году жертвами ДТП по вине пьяных водителей стали 2 569 человек, еще 13 662 получили травмы, приводит ТАСС данные ГИБДД.

Виновниками ДТП становятся не только водители в состоянии опьянения, но и нетрезвые пешеходы. В этом году количество таких аварий также сократилось на 10% — с 1 198 до 1 077, число погибших в них уменьшилось на 4%, пострадавших — на 14%.

Самым громким ДТП этого года стала автоавария с участием актера Михаила Ефремова, который в состоянии опьянения выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с автомобилем курьера Сергея Захарова, погибшего в результате аварии. Артиста приговорили к 7,5 года колонии общего режима.

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Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что с начала года полиция приняла 16,5 тысячи сигналов о нетрезвых водителях за рулем, выявлено 370 тысяч фактов управления автотранспортом в состоянии опьянения.

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Топ комментариев

лачинов

Ещё один знаковый человек эпохи покинул этот мир. Вечная память хорошему актеру.

Lad1972

Сдается мил человек, что ты жертва ЕГЭ, а Армену Борисовичу светлая память.

Иркут 69

Какой человек! Уходит эпоха. Светлая ему память...

Иркут 69

Так мы и так молчим. Даже тогда, когда невозможно смолчать... ☺️

ponhik78

Вот вообще не повод для троллинга!