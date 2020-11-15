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Спецслужбы раскрыли план убийства премьера Армении

Источник:
ТАСС
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Фото: Аппарат Премьер-министра Республики Армения / CC BY 3.0

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении предотвратила попытку убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна, говорится в заявлении ведомства. Среди подозреваемых бывший руководитель СНБ Артур Ванецян.

«Служба национальной безопасности Республики Армения выявила случаи незаконного приобретения и хранения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ группой лиц с целью захвата власти в Республике Армения», — приводит ТАСС заявление СНБ.

По данным ведомства, злоумышленники, не согласные с внутренней и внешней политикой государства, собирались захватить власть и убить главу правительства. на основании прямых подозрений в совершении преступления был задержан экс-глава СНБ страны, руководитель партии «Родина» Артур Ванецян, бывший депутат парламента Ваграм Багдасарян и еще два человека.

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