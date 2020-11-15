Спецслужбы раскрыли план убийства премьера Армении

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении предотвратила попытку убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна, говорится в заявлении ведомства. Среди подозреваемых бывший руководитель СНБ Артур Ванецян.

«Служба национальной безопасности Республики Армения выявила случаи незаконного приобретения и хранения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ группой лиц с целью захвата власти в Республике Армения», — приводит ТАСС заявление СНБ.

По данным ведомства, злоумышленники, не согласные с внутренней и внешней политикой государства, собирались захватить власть и убить главу правительства. на основании прямых подозрений в совершении преступления был задержан экс-глава СНБ страны, руководитель партии «Родина» Артур Ванецян, бывший депутат парламента Ваграм Багдасарян и еще два человека.

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Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. На фоне этого в Армении вспыхнули беспорядки. Оппозиция обвинила Пашиняна в капитуляции и предательстве.