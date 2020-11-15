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Путин попросил Алиева сохранить христианские храмы в Карабахе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Soghomon Matevosyan / CC BY-SA 4.0

Президент России Владимир Путин в разговоре с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым заявил о важности обеспечения сохранности христианских храмов и монастырей в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.

Договоренности о завершении боевых действий между Арменией и Азербайджаном в Карабахе были достигнуты 9 ноября при посредничестве России. Часть спорной территории после боев заняли азербайджанские войска. В регион для контроля за соблюдением перемирия и обеспечения безопасности местных жителей вошли российские миротворцы.

Путин обратил внимание азербайджанского коллеги на то, что в районах, перешедших под контроль Баку, есть христианские храмы и монастыри, и подчеркнул важность обеспечения их сохранности.

В субботу стало известно об осквернении собора Святого Христа Всеспасителя в городе Шуши, который перешел под контроль Баку. Сейчас безопасность храма обеспечивают российские миротворцы.

Алиев заявил президенту России, что христианские храмы и памятники на территориях, перешедших под контроль Баку будут охраняться государством, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского лидера.

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Армяне первыми в мире в 301 году в приняли христианство в качестве государственной религии. На территории Нагорного Карабаха сохранилось множество древних храмом и монастыре, имеющих огромное культурное и историческое значение.

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Политика #Мир #Россия #Конфликты
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Топ комментариев

лачинов

Ещё один знаковый человек эпохи покинул этот мир. Вечная память хорошему актеру.

Lad1972

Сдается мил человек, что ты жертва ЕГЭ, а Армену Борисовичу светлая память.

Иркут 69

Какой человек! Уходит эпоха. Светлая ему память...

Иркут 69

Так мы и так молчим. Даже тогда, когда невозможно смолчать... ☺️

ponhik78

Вот вообще не повод для троллинга!