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Ученые раскрыли загадку гигантских дыр Антарктиды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of State

Загадочные гигантские полыньи в антарктическом льду появляются из-за влияния теплых и влажных воздушных рек, установила международная команда исследователей. Речь идет о таинственных гигантских дырах, которые время от времени образуются во льдах Антарктиды.

Впервые такая полынья была обнаружена в 1973 году. Дальнейшие наблюдения показали, что такие дыры правильной формы появляются в разных местах, пишет Science Advances. Объяснить происхождение образования ученым долгое время не удавалось.

Специалисты в последнее время изучали гигантскую дыру, которая образовалась в 2017 году в море Уэдделла, в Южном океане недалеко от Антарктиды. Чтобы понять природу дыры, они изучили влияние на лед длинных и мощных потоков теплого влажного воздуха.

Такие потоки называют атмосферными реками. Ученые установили, что именно эти повторяющиеся мощные потоки сыграли решающую роль в образовании огромной дыры, нагрев поверхность льда с помощью теплого и влажного воздуха.

Исследователи также подчеркивают, что атмосферные реки влияют на таяние льда на суше и шельфовых ледниках Западной Антарктиды. Длина таких рек может составлять несколько тысяч километров, а их «русла» совершенно непредсказуемы, поэтому дыры появляются в разных местах.

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