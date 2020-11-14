Ученые раскрыли загадку гигантских дыр Антарктиды

Загадочные гигантские полыньи в антарктическом льду появляются из-за влияния теплых и влажных воздушных рек, установила международная команда исследователей. Речь идет о таинственных гигантских дырах, которые время от времени образуются во льдах Антарктиды.

Впервые такая полынья была обнаружена в 1973 году. Дальнейшие наблюдения показали, что такие дыры правильной формы появляются в разных местах, пишет Science Advances. Объяснить происхождение образования ученым долгое время не удавалось.

Специалисты в последнее время изучали гигантскую дыру, которая образовалась в 2017 году в море Уэдделла, в Южном океане недалеко от Антарктиды. Чтобы понять природу дыры, они изучили влияние на лед длинных и мощных потоков теплого влажного воздуха.

Такие потоки называют атмосферными реками. Ученые установили, что именно эти повторяющиеся мощные потоки сыграли решающую роль в образовании огромной дыры, нагрев поверхность льда с помощью теплого и влажного воздуха.

Исследователи также подчеркивают, что атмосферные реки влияют на таяние льда на суше и шельфовых ледниках Западной Антарктиды. Длина таких рек может составлять несколько тысяч километров, а их «русла» совершенно непредсказуемы, поэтому дыры появляются в разных местах.