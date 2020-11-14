Таинственное свечение засекли на спутнике Юпитера

Ледяной спутник Юпитера Европа светится даже на ночной стороне, обнаружили американские исследователи. Ученые выяснили, что таинственное свечение поверхности вызывают радиоактивные частицы.

Планеты и спутники видны на темном небе из-за отражения солнечного света. Специалисты Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии установили, что Юпитер днем и ночью посылает на поверхность Европы электроны и другие частицы, создавая излучение высокой энергии.

Радиоактивные частицы бьют по поверхности космического тела, заставляя ее светиться в темноте даже на своей ночной стороне, обращенной от Солнца. При этом различные соединения Европы обладают собственным, неповторимым свечением, пишет Nature Astronomy.

Если не использовать специальную аппаратуру, то данное свечение как блекло-зеленое, иногда блекло-голубое или белое, причем с разной степенью яркости. Астрономам удалось разделить свет на разные длины волн с помощью спектрометра.

Исследователи уверены, что ночное свечение льда на поверхности Европы может дать дополнительную информацию о составе спутника. По предварительным данным, поверхность Европы может состоять из смеси сульфата магния и хлорида натрия.