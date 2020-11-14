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Миротворцы стабилизировали ситуацию в Карабахе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе выполняется в полном объеме, сообщил командующий российскими миротворческими силами генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Миротворцы завершили развертывание в зоне конфликта между Арменией и Азербайджана.

«На территории соприкосновения остановлены все виды боевых действий, мы не слышим сегодня выстрелов, обстановка потихоньку стабилизируется», — сказал он в обращении, опубликованном Минобороны.

Миротворцы уже приступили к патрулированию в зонах ответственности «Север» и «Юг». Они развернули 12 наблюдательных постов, которые проводят круглосуточный мониторинг обстановки.

Российских миротворцев перебрасывают в Нагорный Карабах в соответствии с соглашением, которое в ночь на 10 ноября подписали лидеры России, Азербайджана и Армении. Документ предусматривает прекращение огня, а также обмен пленными и телами погибших.

По плану, в зоне карабахского конфликта разместят 1960 российских военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Военно-транспортные самолеты продолжают переброску подразделений.

Тема: Карабахский конфликт
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Топ комментариев

лачинов

Ещё один знаковый человек эпохи покинул этот мир. Вечная память хорошему актеру.

Lad1972

Сдается мил человек, что ты жертва ЕГЭ, а Армену Борисовичу светлая память.

ponhik78

Вот вообще не повод для троллинга!

Иркут 69

Какой человек! Уходит эпоха. Светлая ему память...

Uynachalnica

Хорошее слово нашли - отскок! Теперь и рубль у нас не падает, а отскакивает?