Миротворцы стабилизировали ситуацию в Карабахе

Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе выполняется в полном объеме, сообщил командующий российскими миротворческими силами генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Миротворцы завершили развертывание в зоне конфликта между Арменией и Азербайджана.

«На территории соприкосновения остановлены все виды боевых действий, мы не слышим сегодня выстрелов, обстановка потихоньку стабилизируется», — сказал он в обращении, опубликованном Минобороны.

Миротворцы уже приступили к патрулированию в зонах ответственности «Север» и «Юг». Они развернули 12 наблюдательных постов, которые проводят круглосуточный мониторинг обстановки.

Российских миротворцев перебрасывают в Нагорный Карабах в соответствии с соглашением, которое в ночь на 10 ноября подписали лидеры России, Азербайджана и Армении. Документ предусматривает прекращение огня, а также обмен пленными и телами погибших.

По плану, в зоне карабахского конфликта разместят 1960 российских военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Военно-транспортные самолеты продолжают переброску подразделений.