Пандемия сдвинет дату итогового сочинения школьников

Дату итогового сочинения для школьников планируется перенести из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По плану учащиеся должны писать сочинение 2 декабря.

«Если ситуация не будет стабилизироваться, с большой вероятностью мы примем антикризисные меры и выйдем с предложением в правительство, чтобы даты итогового сочинения были перенесены», — сказал чиновник в интервью «Российской газете».

Глава ведомства подчеркнул, что решение примут относительно всех регионов сразу, несмотря на разную эпидемиологическую ситуацию. Если власти решат перенести экзамен на другую дату, это будет касаться всех школьников страны.

Музаев добавил, что скептически относится к варианту написания сочинения в дистанционном формате. По его словам, есть риск того, что школьники будут писать работу вместе с родителями, в результате это повлияет на объективность результатов экзамена.