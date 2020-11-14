Двигатель SpaceX Starship расплавился на испытаниях

Огневые испытания прототипа ракеты SpaceX Starship SN8 прошли неудачно, специалисты потеряли контроль над гидравлической системой, в результате двигатель частично расплавился. Глава компании Илон Маск написал в Twitter, что причина неполадки пока неизвестна.

Статистические огневые тесты предполагают зажигание двигателя без реального запуска ракеты. После проверки у Starship обнаружили расплавленные детали двигателя, передает портал Space.com.

SpaceX's Starship SN8 prototype fires engines for 3rd time, encounters problem https://t.co/hd9nz1skmv pic.twitter.com/1J23ol6LUo — SPACE.com (@SPACEdotcom) November 13, 2020

Отмечается, что хорошие результаты показал предохраняющий клапан ракеты. Благодаря этой детали повышенное из-за неисправности давление внутри аппарата снизилось, что позволило избежать взрыва в носовой части Starship.

Испытания SpaceX Starship нередко заканчивались провалами. Так, в ноябре 2019 года Starship Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность, в феврале 2020 года, Starship SN1 разорвался на части во время наддува жидким азотом.

Весной Starship SN3 и SN4 также взорвались сразу после запуска. Один прототип лопнул при наддуве жидким азотом, а второй взорвался из-за утечки топлива. Илон Маск, комментируя неудачи, объяснил провалы человеческим фактором.

Согласно замыслу Маска, в будущем Starship сможет доставлять грузы на околоземные орбиты, а также Луну и Марс. Корабль планируется использовать в будущих пилотируемых миссиях на другие планеты.