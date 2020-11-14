Шерегеш открыл новый сезон с ограничениями

Горнолыжный сезон 2020–2021 года стартовал в Шерегеше в субботу. Коронавирус внес изменения в работу проката и подъемников, на горе организуют пункт тестирования.

Масочный режим будет действовать на подъемниках. В пунктах проката будут выдавать только лыжи, сноуборды и ботинки, а мягкий инвентарь (шлемы, маски, балаклавы, перчатки) придется привезти с собой.

На горе Зеленой открыт травмпункт с лабораторией, где в случае необходимости можно сделать тест на коронавирус. Также введены ограничения, касающиеся размещения в гостиницах и рассадки гостей в местах общественного питания.

В новом сезоне в Шерегеше будут работать более 80 гостиниц. Гости курорта смогут воспользоваться 16 подъемниками. Кататься можно на 26 горнолыжных трассах общей протяженностью более 56 километров.