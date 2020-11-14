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Россиянам посоветовали молчать из-за коронавируса

Источник:
Sputnik
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Фото: © pxfuel.com

Молчаливость в общении снижает риск заражения коронавирусом, сообщил инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков в интервью радио Sputnik. Специалист отметил, что при простом дыхании в воздух попадает меньше вирусных частиц, чем при разговоре.

Медик порекомендовал гражданам преимущественно молчать при общении на небольшой дистанции, а также обязательно носить медицинские маски, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусной инфекцией.

«Когда мы общаемся друг с другом, особенно громко, мы не просто выдыхаем воздух, а делаем это с огромной силой. Социальная дистанция в 1,5 метра без маски в таком случае может быть неэффективна. Когда в воздухе висит этот самый коронавирус, в этот момент увеличивается вирусная нагрузка», — отметил он.

Специалист также отметил, что на вероятность инфицирования влияют эмоции человека. Агрессивные попытки доказать неправоту человеку, отказывающемуся носить маски, нередко бывают более опасными, чем его игнорирование.

«Чем громче, чем эмоциональнее, чем агрессивнее человек общается, чем он больше пытается спорить и кому-то что-то объяснить, тем больше выделяется вирусных частиц», — предупредил Тимаков.

Тема: Распространение коронавируса
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