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Изменен порядок предоставления жилья военным

Источник:
«Парламентская газета»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Минобороны скорректирует механизм обеспечения жильем военнослужащих по контракту, соответствующие изменения в закон «О статусе военнослужащих» внесены в Госдуму. Так, рядовому контрактнику служебная квартира будет положена через десять лет службы.

По действующим правилам военнослужащие-контрактники имеют право получить служебное жилье на весь срок службы, а после 20 лет выслуги — постоянное жилье в собственность или денежную выплату на его покупку.

Законопроект уточняет права на служебное жилье для военнослужащих рядового и сержантского состава на контракте. Сейчас всем контрактникам обязаны предоставлять квартиры и комнаты в общежитиях в течение трех месяцев со дня прибытия к месту службы.

По новым правилам вводится разграничение прав. Так, военнослужащие-контрактники в званиях рядовых, сержантов, матросов и старшин, служащие менее десяти лет, будут получать комнаты в общежитиях из расчета десять квадратных метров на человека.

Если общежития нет, их будут размещать в служебных квартирах их расчета 12 метров жилой площади на человека. После десяти лет службы все эти контрактники получат право на служебные квартиры по тем же нормам, что и офицерский состав — 18 квадратных метров на человека.

Также расширен перечень тех, кто имеет право при увольнении получить вне очереди денежные средства на приобретение или строительство жилых помещений либо готовые жилые помещения в собственность бесплатно или по договору социального найма.

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