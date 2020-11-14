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Россия обновила антирекорд по заболевшим COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Группа компаний S7

За последние сутки в России зафиксировали 22 702 новых случая заражения коронавирусом, это новый антирекорд, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Накануне заболели 21 983 человека.

Наибольшее число новых заражений выявили в Москве (6427), Санкт-Петербурге (1852), Московской области (786), Нижегородской области (441) и Республике Карелия (386), следует из данных оперштаба.

Фото: © стопкоронавирус.рф

С 9 по 13 ноября в России ежедневно выявляли более 21 тысяч случаев COVID-19. Резкий прирост заражений коронавирусом начался в октябре, до этого фиксировалось 9-10 тысяч случаев заболевания в день.

Общее количество случаев коронавируса с начала пандемии в России по официальным данным превысило 1,9 миллиона. Выздоровело 1,4 миллиона, умерли более 32 тысяч. По числу зараженных Россия занимает пятое место в мире.

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