Бойца ММА Харитонова избили в центре Москвы

Российского бойца смешанных единоборств (ММА) Сергея Харитонова госпитализировали после драки. 40-летнего спортсмена избили в Москве рядом с дворцом спорта «Лужники» на почве бытового конфликта, сообщил его адвокат Александр Кравцов.

У Харитонова диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза и перелом носа. В субботу госпитализированного бойца прооперируют, при этом его жизни ничего не угрожает.

По предварительным данным, между Харитоновым и двумя другими гражданами произошла драка на бытовой почве, два человека в итоге попали в медицинские учреждения, третий участник задержан полицией, проводится проверка.

Харитонов имеет контракт с американской организацией смешанных единоборств Bellator. В ММА на его счету 32 победы и 8 поражений. На профессиональном ринге он побеждал таких бойцов, как Фабрицио Вердум, Андрей Орловский, Алистар Оверим.