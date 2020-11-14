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Бойца ММА Харитонова избили в центре Москвы

Источник:
ТАСС
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Боец МММ Сергей Харитонов
Фото: © kharitonovsergei.ru

Российского бойца смешанных единоборств (ММА) Сергея Харитонова госпитализировали после драки. 40-летнего спортсмена избили в Москве рядом с дворцом спорта «Лужники» на почве бытового конфликта, сообщил его адвокат Александр Кравцов.

У Харитонова диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза и перелом носа. В субботу госпитализированного бойца прооперируют, при этом его жизни ничего не угрожает.

По предварительным данным, между Харитоновым и двумя другими гражданами произошла драка на бытовой почве, два человека в итоге попали в медицинские учреждения, третий участник задержан полицией, проводится проверка.

Харитонов имеет контракт с американской организацией смешанных единоборств Bellator. В ММА на его счету 32 победы и 8 поражений. На профессиональном ринге он побеждал таких бойцов, как Фабрицио Вердум, Андрей Орловский, Алистар Оверим.

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