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Томские власти пошли на нестандартный шаг по увеличению коек

Источник:
Sibnet.ru
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Инфекционное отделение
Фото: Инфекционное отделение © Министерство здравоохранения Новосибирской области

Респираторный госпиталь откроют на базе Дворца спорта в Томске, в нем развернут 400 коек, сообщает оперштаб региона. 

«Учитывая опыт Москвы, мы пошли на нестандартный шаг и готовим к открытию резервный респираторный госпиталь на базе Дворце спорта. Здание наиболее подходит для этих целей», — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Глава региона, сообщил, что новый респираторный госпиталь будет развернут на площади в 2 тысячи квадратных метров и рассчитан на 400 коек. Через неделю в здании Дворца спорта на Красноармейской, 126 начнется переустройство - с установкой перегородок, монтажом кислорода и медоборудования.

В пятницу, 13 ноября, в Томской области зарегистрирован 221 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 152 человек, двое умерли.

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