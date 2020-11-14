Томские власти пошли на нестандартный шаг по увеличению коек

Респираторный госпиталь откроют на базе Дворца спорта в Томске, в нем развернут 400 коек, сообщает оперштаб региона.

«Учитывая опыт Москвы, мы пошли на нестандартный шаг и готовим к открытию резервный респираторный госпиталь на базе Дворце спорта. Здание наиболее подходит для этих целей», — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.



Глава региона, сообщил, что новый респираторный госпиталь будет развернут на площади в 2 тысячи квадратных метров и рассчитан на 400 коек. Через неделю в здании Дворца спорта на Красноармейской, 126 начнется переустройство - с установкой перегородок, монтажом кислорода и медоборудования.

В пятницу, 13 ноября, в Томской области зарегистрирован 221 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 152 человек, двое умерли.